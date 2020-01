Lady Gaga confessa: "Lo stupro subito mi ha fatto sviluppare un disturbo post traumatico da stress"

Lady Gaga non ha mai nascosto di aver subito una violenza sessuale alla giovane età di 19 anni.

Proprio all'inizio di quest'anno, ospite di Oprah Winfrey, al 2020 Vision: Your Life in Focus tour, è tornata a parlare del triste episodio, raccontando che proprio a causa dello stupro subito soffre di un disturbo post-traumatico da stress: "Sono stata violentata ripetutamente a 19 anni. Ho sviluppato un disturbo post-traumatico da stress come risultato dell'accaduto, per non aver processato quel trauma."

Oggi 33enne, all'epoca la cantante stava cercando di sfondare nel mondo della musica, e ha iniziato a soffrire del disturbo nel 2008, quando aveva pubblicato il suo primo album, nonché successo mondiale: "Improvvisamente sono diventata una star e ho cominciato a viaggiare per il mondo, passando da un hotel a un garage, da una limousine a un palco. Non mi ero mai soffermata sullo stupro, ma poi, tutt’un tratto, ho sentito questo dolore incredibile e intenso che avvolgeva tutto il mio corpo: era la replica del dolore provato subito dopo lo stupro."

Lady Gaga si è fatta visitare da diversi dottori, che le hanno diagnosticato patologie varie, come fibromalgia e dolore cronico: la cantante è riuscita a risolvere i suoi problemi con una terapia neuropsicologica.

