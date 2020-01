Rod Stewart arrestato per rissa con un buttafuori a Capodanno

Questo 2020 è cominciato in modo piuttosto turbolento per Rod Stewart (quasi 75 anni) e suo figlio Sean che sono stati arrestati in Florida per rissa proprio la notte di Capodanno.

Secondo le ricostruzioni, la star avrebbe tentato con un gruppo di amici (tra cui il figlio Sean, di 39 anni) di partecipare ad un party esclusivo a tema James Bond che si teneva al Breakers Resort di Palm Beach, dove stava trascorrendo una vacanza. Peccato che il gruppo non avesse l'invito e il buttafuori non gli ha consentito di entrare.

Le versioni sull'accaduto però divergono. Secondo la star, sarebbe stato il buttafuori a reagire per primo in maniera aggressiva contro Sean, scatenando la reazione del padre. Secondo la versione della polizia (avvalorata anche dalle immagini immortalate dalle telecamere), invece, sarebbero stati proprio Rod e suo figlio a provocare la rissa culminata in un pugno sferrato dalla star all'addetto alla sicurezza.

Ora Rod Stewart e suo figlio Sean sono accusati di aggressione e dovranno presentarsi davanti al giudice della Contea di Palm Beach il prossimo 5 febbraio. Intanto la star ha chiesto scusa per il suo comportamento.

(Credits photo: Instagram/sirrodstewart)

