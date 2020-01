This is Elodie: il nuovo album della cantante disponibile in digitale dal 31 gennaio

L'attesa per i fan di Elodie è finita... o forse sta cominciando!

La cantante, infatti, ha appena annunciato sul suo profilo Instagram l'arrivo di un nuovo album: This is Elodie. La nuova fatica discografica di Elodie sarà disponibile in digitale dal 31 gennaio, mentre le copie fisiche dal 7 febbraio, ossia il giorno prima della finale del Festival di Sanremo 2020, a cui la cantante parteciperà.

Inoltre, da stanotte a mezzanotte sarà possibile ascoltare anche la prima anticipazione del disco: Non è la fine, brano in collaborazione con Gemitaiz.

Il 2020 inizia alla grande per Elodie!

