Il biglietto per il concerto di Post Malone costa fino a 150mila dollari

Per gli americani il Super Bowl è sempre stato un evento importantissimo, se non il più importante dell'anno e, quest'anno, c'è chi ha deciso addirittura di organizzare un concerto per festeggiarne l'arrivo: Post Malone.

La particolarità dell'evento organizzato dal rapper, il cui nome è già un programma (Bootsy on the Water) è che il concerto si terrà su una tenda galleggiante di quasi 4.000 km quadrati, costruita sulla Biscaye Bay a Miami.

Vi piacerebbe partecipare a questo mega evento? Dovete avere almeno 1000 dollari. Infatti il posto più economico viene venduto a quella cifra e i restanti biglietti vanno solo a salire: yacht privato per 13 persone con accesso VIP a 15mila dollari, tavolo in prima fila a 30mila dollari e quella che viene chiamata "esperienza in elicottero" per 12 persone a 65mila dollari.

Tuttavia, per i più spendaccioni, ci sarà anche la possibilità di condividere il palco con Post Malone, a "soli" 150mila dollari.

