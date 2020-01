Coppia va al concerto di Ed Sheeran e adotta un gatto randagio

Tiffany McClure e suo marito sono una coppia di Chicago che ha deciso di compiere un bellissimo gesto dopo essere stati ad concerto di Ed Sheeran. A ottobre del 2019 la coppia aveva deciso di andare a vedere un live del cantautore britannico. Mentre stavano andando a piedi allo show, sono passati davanti al "The Anti-Cruelty Society", un rifugio per animali randagi nel quartiere River North di Chicago. "Avevamo un’ora libera e abbiamo pensato di entrare. Abbiamo visto un sacco di gatti: avevano tutti più di 10 anni e molti di loro stavano dormendo".

La coppia appena entrata al rifugio è stata travolta dall'affetto degli animali che cercavano in tutti i modi di farsi coccolare, com'è tipico dei gatti. Tra i tanti, è stato un bel micione adulto dal pelo folto e arancione, ad attirare l'attenzione della coppia che è stata rapita dal tenero gattone. Purtroppo però non potevano fare altro se non coccolarlo: il tempo era finito e dovevano scappare al concerto. Continua Tiffany: "Durante lo show non riuscivamo però a smettere di pensare al micio. E' stato amore a prima vista".

La scintilla era scattata. Dopo lo show sono tornati al rifugio per animali e hanno deciso di adottare Ferdinand, così l'hanno chiamato, un gatto che dicono essere dolcissimo e adorabile e che ha subito preso in simpatia anche la loro figlia.

