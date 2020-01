Nayt rivela in anteprima a Radio 105 il nome del nuovo singolo

Nayt è passato a trovarci negli studi di Radio 105 e, mentre era intervistato da Max Brigante per 105 Mi Casa, ha annunciato la data di uscita e il titolo del suo nuovo singolo. La canzone si chiamerà Passala e verrà pubblicata il 24 gennaio 2020!

Passala, canzone prodotta 3D per vnt1records, arriva dopo il successo di Gli occhi della tigre, che a metà novembre era stato certificato Disco di platino, e di Raptus 3, ultimo album della trilogia Raptus, progetto iniziato nel 2015, uscito lo scorso marzo.

Nayt sta allargando sempre più la sua fanbase nel mondo del rap, anche grazie a tante collaborazioni con alcuni suoi colleghi. Ad esempio, ha già lavorato insieme a Gemitaiz in diversi brani, come Autovelox e Good Vibes, ma anche con MadMan, in Fame. Le collaborazioni di Nayt non si fermano qui: uno dei suoi ultimi featuring, Oh 9od, presente nell'ultimo album di Tha Supreme ha raggiunto il disco di platino, e non sono da dimenticare Hola, insieme a Clementino, e Frecciarossa, con Vegas Jones.

Il rapper è ancora giovanissimo - William, suo vero nome, è nato nel 1994 - ma siamo sicuri che continuerà ad avere sempre più successo!

