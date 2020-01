Pupo in cerca di strategie al GF VIP: "Mi serve per togliere il reggiseno a Wanda Nara"

I due opinionisti del Grande Fratello VIP 4 sono Pupo e Wanda Nara: due persone molto diverse, ma che insieme si trovano molto bene, almeno secondo quanto visto nelle puntate andate in onda fino ad ora.

Durante l'appuntamento del 15 gennaio, il cantante toscano ha visto la moglie del calciatore Mauro Icardi emozionarsi in diversi momenti: quando Antonella Elia ha parlato del suo mancato senso di maternità fino ad una certa età, che le ha impedito di diventare madre, pentendosene, ma anche quando il conduttore Alfonso Signorini chiedeva spiegazioni a Salvo Veneziano sulle parole pronunciate contro un'altra concorrente della casa, Elisa De Panicis.

Verso la fine della puntata, però, il clima si è disteso, anche proprio grazie ai due opinionisti. Pupo, infatti, ha fatto qualche riflessione sul comportamento degli inquilini della casa più spiata d'Italia. Il cantante ha ammesso di non riuscire a giudicare negativamente chi sta mettendo in atto delle strategie, in quanto il GF VIP rimane pur sempre un gioco, che alla fine avrà un vincitore.

Mentre esponeva la sua opinione, però, ha anche spiegato che i concorrenti non sono gli unici in cerca di una strategia. Lui stesso ha bisogno di uno stratagemma: "Mi devi insegnare una strategia per togliere il reggiseno a Wanda Nara" ha scherzato, guardando la sua collega.

Wanda, tra le risate del pubblico e di Alfonso Signorini, ha deciso di restare al gioco: "Non ce l'ho" ha dichiarato, aggiungendo poi, pur deludendo Pupo, che l'unico che può toglierlo è il marito, Mauro Icardi.

