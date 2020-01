Salmo non sarà al Festival di Sanremo 2020, ecco la smentita ufficiale: "Tra Sanremo e San Siro, scelgo San Siro"

Era stato annunciato ufficialmente come ospite della prima serata di Sanremo 2020 e, invece, Salmo non salirà sul palco dell'Ariston.

La smentita è arrivata tramite il suo profilo Instagram, dove ha pubblicato diverse stories in cui spiega che, appunto, lui non sarà uno degli ospiti della kermesse. "Mi sono dimenticato di dirvi una cosa importante" ha dichiarato, aggiungendo: "Voglio ringraziare Amadeus e tutto lo staff di Sanremo per avermi invitato come super ospite. Non sarò presente al Festival di Sanremo, non me la sento, mi sentirei a disagio. Tra i due santi, Sanremo e San Siro, scelgo San Siro, quindi se volete venire a sentirmi nel posto giusto, con la gente giusta, venite il 14 giugno a San Siro."

Il rapper era sicuramente uno degli ospiti più attesi del Festival, in quanto avrebbe portato davanti alla televisione anche un pubblico giovane e appassionato di rap, già cercato di attirare anche con alcuni dei concorrenti di quest'anno, come Rancore o Junior Cally.

Inoltre, il grande successo avuto da Salmo nell'ultimo anno faceva presagire la sua partecipazione come super ospite: il suo album Playlist è stato il secondo più venduto del 2019 e Machete Mixtape 4, disco della crew di cui fa parte anche il rapper, è al terzo posto della stessa classifica. Salmo ha anche in programma un tour mondiale, che parte da Bibione, prosegue con la data di San Siro, e poi lo porterà a Madrid, Londra, Miami, Los Angeles, Monaco, Parigi e tante altre città.