Pupo e la sua famiglia non trovano la tomba dello zio al funerale

Pupo ha vissuto una disavventura al funerale dello zio, a Ponticino, frazione di Pergine Laterina, in Toscana, provincia di Arezzo.

Come raccontato dal Corriere di Arezzo, l'opinionista del Grande Fratello VIP, si trovava al funerale dello zio, scomparso qualche giorno fa. Il problema è sorto dopo la funzione religiosa, nel momento in cui la famiglia Ghinazzi si è spostata al cimitero per seppellire il defunto, sono stati avvisati che la fossa non era ancora stata scavata, poiché il Comune non avrebbe dato nessuna comunicazione alla ditta di pompe funebri.

Il sindaco del comune ha rilasciato una dichiarazione in cui si dice dispiaciuta dell'accaduto: "Un fatto grave. Ho chiesto una relazione per capire cosa sia successo e ricostruire di chi siano le responsabilità."

Pupo è molto legato a Ponticino: nel 2015 ha partecipato alla partita del cuore della Nazionale cantanti per beneficenza e ha anche aperto una gelateria, "Gelato al cioccolato", che attualmente è gestita da Clara e Ilaria, figlie del cantante.



Ascolta la nostra web radio dedicata ai grandi classici!