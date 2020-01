Lady Gaga tornerà a febbraio con un nuovo singolo pop?

Sono tante le voci che circolano sul prossimo ritorno di Lady Gaga e molte concordano sul fatto che la cantante stia per lanciare un nuovo singolo.

Secondo il quotidiano The Sun i fan non dovranno attendere ancora molto perché, nonostante non vi siano ancora notizie ufficiali o confermate dall'artista e dal suo staff, la data presunta per il nuovo lancio sarebbe fissata per il prossimo 7 febbraio.

E non è tutto. Il tabloid inglese sostiene anche che il nuovo singolo sarà un brano Pop segnando, dopo tante sperimentazioni e una fortunatissima parentesi cinematografica e musicale con la colonna sonora di A Star is Born, un ritorno della cantante alla musica leggera.

Si tratterebbe del primo brano estratto dal nuovo album di Lady Gaga che dovrebbe uscire nel corso dell'anno. E potrebbe chiamarsi “Stupid Love”.

Anche se al momento si tratta soltanto di voci (peraltro sostenute da molti e in circolazione da molto tempo), la notizia sta generando molte aspettative, e non soltanto tra i fan della cantante...

(Credits photo: Instagram/ladygaga)