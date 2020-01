GF VIP, Clizia Incorvaia replica alle accuse di Francesco Sarcina: "Non uso mia figlia per lavorare"

Quello tra Clizia Incorvaia, ora concorrente del Grande Fratello VIP, e Francesco Sarcina, leader de Le Vibrazioni, è ormai diventata una lite a distanza, e, nella puntata del 20 gennaio del reality, abbiamo assistito a una nuova frecciatina da parte della ex moglie di Sarcina.

Il conduttore Alfonso Signorini ha mostrato all'Incorvaia un'intervista che Francesco ha rilasciato a Leggo, dove parla della prossima partecipazione a Sanremo 2020 de Le Vibrazioni. Sarcina ha parlato anche del rapporto finito con Clizia, dicendo di preoccuparsi più di loro figlia, Nina, che di altro: "Come è cambiata la mia vita? È stata resa vergognosamente pubblica e in modo diffamatorio. Cambia, ma in meglio. Ed è una figata. Non faccio gossip. Dico che siamo nell'era narcisista: facile dedicarsi ai figli sui social, il difficile è starci. E degenerato è chi mette i figli sui social perché non ha altro da dire. La felicità sta nelle piccole cose. Non nei milioni di like."

Francesco Sarcina ha spiegato di non voler dare più ascolto ai gossip, ma di voler solo lavorare sodo per Nina, per i suoi fan, e che per chi gli vuole davvero bene: "Bisogna andare avanti, per i figli e per chi ama la tua musica. È difficile, certo. Ma quando superi, sei più forte di prima. La bellezza del fare musica sta nel fatto che, quando ti succede qualcosa, ti salva."

Ovviamente Clizia non poteva rimanere in silenzio davanti a certe affermazioni. La donna, infatti, che nella Casa del GF VIP non sta avendo nessun flirt per non turbare sua figlia, ma anche per non soffrire lei stessa, dato la troppo recente rottura con Sarcina, ha dichiarato: "Sta giocando sull'ovvietà, non può dire nulla di me. Non sono mai stata fedifraga, l'ho sempre supportato."

E per quanto riguarda la figlia, ha spiegato che non ha mai mostrato nemmeno il suo viso sui social: "Mia figlia sui social è sempre di profilo o di spalle, non la uso per lavorare. Avevo un blog per le mamme che non esiste nemmeno più" e, infine, Clizia ha ammesso che, nonostante tutto, rifarebbe tutto da capo: "Ero una geisha inizialmente, ho fatto tutto col cuore, vengo da una famiglia matriarcale. Premia? Ho seguito quello che volevo e lo farei altre mille volte."

Quale sarà il prossimo capitolo della storia tra Clizia e Francesco?

