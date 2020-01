Elettra Lamborghini perde e ritrova misteriosamente un anello importante

Elettra Lamborghini si trova alle prese con una caso misterioso. La cantante ha pubblicato una storia su Instagram dove ha spiegato quello che le è successo. In pratica, lo scorso anno ha perso a Dubai un anello dal valore inestimabile per lei, un regalo del padre in occasione del suo compleanno. L'ha cercato invano per molto tempo e alla fine si è rassegnata. Ma qualche giorno fa lo ha ritrovato con suo grande stupore.

Ecco cosa ha raccontato la cantante su Instagram: "Questo anello è troppo speciale per me, me l'ha regalato mio papà anni fa per il mio compleanno e ha un valore inestimabile per me. Esattamente un anno fa lo persi a Dubai, ero convinta me l'avessero addirittura rubato".

"Dopo averlo cercato ovunque per un anno, con mio grande dispiacere, mi sono messa l'anima in pace. Oggi, così dal nulla, dentro una borsa che fino a ieri era vuota l'ho ritrovato". Elettra non riesce a spiegarsi come mai l'anello sia finito lì. C'è qualcosa di sospetto, secondo lei.

Ma alla fine, tutto è bene quel che finisce bene! Ora potrà pensare alla sua partecipazione al Festival di Sanremo con più serenità d'animo.

Ascolta la nostra web radio dedicata alle nuove hit!