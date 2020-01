Zayn Malik ha donato 10.000 sterline per curare una bimba malata di cancro

Zayn Malik è stato protagonista di un gesto molto generoso. L'ex cantante della boy band One Direction, fidanzato con la modella Gigi Hadid, ha infatti donato 10 mila sterline (oltre 11 mila euro) per sostenere le cure di una bimba di 5 anni malata di cancro.

Il cantante ha inviato la sua donazione sulla pagina di raccolta fondi GoFundMe, dove la madre della piccola aveva scritto un accorato appello: "A mia figlia Caitlin lo scorso aprile 2019 è stato diagnosticato un neuroblastoma ad alto rischio, da allora ha subito diversi trattamenti di chemioterapia, ma nessuno di questi ha funzionato. Ho bisogno di raccogliere fondi per portare mia figlia all'estero, a Barcellona, per un trattamento salvavita che non è disponibile nel Regno Unito. Per favore, aiutatemi a salvare mia figlia".

La donna ha raccontato che una mattina è entrata sulla pagina della raccolta per controllare a che punto fosse. Mancavano 10 sterline per raggiungere quota 2 mila. Ma quando ha aperto la pagina ha visto, con enorme sorpresa, che la raccolta era arrivata a 12.000 sterline.

Anche se i donatori non possono lasciare commenti sulla pagina, la donazione del cantante è stata riconosciuta perché firmata con il suo nome completo. Ora la madre di Caitlin vorrebbe mettersi in contatto con Zayn per esprimergli tutta la sua gratitudine.

(Credits photo: Instagram/zayn)

