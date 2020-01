GF VIP, a Federico Rossi manca Paola Di Benedetto: "Ti aspetto che qua non è lo stesso senza te"

La storia tra Federico Rossi, cantante del duo "Benji e Fede", e Paola Di Benedetto, la bella influencer che sta partecipando all'edizione VIP del Grande Fratello, sembra andare a gonfie vele nonostante la distanza.

La coppia ha vissuto qualche momento di difficoltà la scorsa estate, quando si è allontanata a causa di un presunto tradimento da parte del cantante con un'ex allieva di "Amici" di Maria de Filippi. Ma ora sembra tutto passato e i due hanno cominciato a parlare di progetti per il futuro.

E ora che Paola è entrata nella casa più spiata d'Italia, pare che il loro legame stia diventando ancora più solido. Durante il daily tv pomeridiano di ieri, infatti, l'ex Madre Natura di “Ciao Darwin 7 – La ressurezione”, si è lasciata andare ad un lungo sfogo con gli altri inquilini della casa, rivelando di sentire molto la mancanza di Federico.

La risposta del cantante non si è fatta attendere. Federico rossi, infatti, oltre ad alcune Stories che testimoniano il loro legame, ha dedicato parole dolcissime alla sua Paola: “Mi manchi anche tu, piccolo baco da seta… Devi sapere che ti seguo sempre e mi faccio anche delle gran risate! Non pensare mai per nulla al mondo che io possa non essere orgoglioso di te (…) Sei fortissima, ti aspetto che qua non è lo stesso senza te”.

(Credits photo: Instagram/federicofederossi)

