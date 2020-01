J-Ax sulla lite con Fedez: "Basta fare domande, non mi sento un traditore"

Il 24 gennaio esce ReAle, ultimo album di J-Ax. Nelle 18 canzoni dell'album, ce n'è una che parla di Fedez o della loro lite con la conseguente fine dell'amicizia?

Intervistato da Tgcom, il rapper ha chiesto di non parlare più di quello che è successo con il suo ex amico. J-Ax ha spiegato di non sentirsi in colpa per quello che è successo tra loro: "Intanto vorrei sottolineare che non mi sento un traditore. Sulla questione non rispondo, voglio che si parla di me per la mia musica."

"Basta fare domande in giro per capire come sono andate le cose" ha continuato il rapper, spiegando che c'è una canzone nel nuovo album che mette fine alla vicenda: "C’è una traccia, in cui la vicenda viene liquidata con le prime battute, "Quando piove e diluvia". Racconto tutto quello che è successo la settimana dopo la separazione. Venivo da una situazione in cui non ero felice."

E la situazione riguardava alcuni errori che poi J-Ax è riuscito a risolvere: "È arrivato un controllo della Guardia di finanza e visto che io pago le tasse fino all'ultimo centesimo ero da una parte tranquillo e dall'altra avevo paura che per qualche errore magari del commercialista venissi sbattuto sulle prime pagine dei giornali."

