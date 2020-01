Dua Lipa: Physical, terzo estratto di Future Nostalgia, esce il 31 gennaio!

Pronti al prossimo singolo di Dua Lipa?

Il terzo estratto del suo nuovo album, Future Nostalgia, si chiama Physical, ed uscirà il 31 gennaio, proprio come annunciato dalla cantante sui suoi profili social.

Dopo il brano che dà il nome all'album e la hit Don't Start Now, Dua Lipa ha annunciato anche Physical, che farà parte di Future Nostalgia che, come dichiarato dalla stessa cantante, sarà un album: "Fresco e futuristico." L'annuncio del nuovo singolo è stato dato da Dua su Twitter: oltre al titolo e alla data d'uscita, la cantante ha svelato anche l'artwork del brano, dove vediamo lei stessa che fluttua su uno sfondo nero.

Dua Lipa non vede l'ora di poter presentare ai suoi fan il nuovo album, su cui ha lavorato molto. La cantante, infatti ha dichiarato: "Quello che ho voluto fare con questo album è stato andare fuori dalla mia comfort zone e sfidare me stessa a fare musica che potesse affiancare i miei classici pop preferiti, ma suonare comunque fresca e unicamente mia. Mi sono ispirata a molti artisti, come Gwen Stefani, Madonna e Blondie."

La giovanissima cantante, classe '95, sta incuriosendo sempre di più i fan: su Instagram sta postando delle piccole clip che richiamano Physical. Purtroppo, però, ci tocca aspettare il 31 gennaio per sapere com'è la nuova canzone di Dua Lipa!

Vi ricordiamo che la cantante di Don't Start Now sarà in Italia il 30 aprile, per uno speciale concerto al Mediolanum Forum: Radio 105 è partner dell'evento!

