Elettra Lamborghini ha l'influenza: si riprenderà prima di Sanremo 2020?

L'amore va a gonfie vele per Elettra Lamborghini, così come la carriera, grazie all'imminente partecipazione al Festival di Sanremo e al disco in uscita.

Però, a pochi giorni dalla kermesse canora, la cantante si è presa una bella influenza, con tosse e raffreddore. Lei ce la sta mettendo tutta per preparasi al meglio e presentarsi ad Amadeus più in forma che ma. Ma la malattia proprio non vuole passare e sono già diversi giorni che sta così.

Sta facendo una cura di aerosol e si mostra su Instagram molto stanca e priva di forze. Speriamo che si riprenda al più presto. Nel frattempo, sta perfezionando la sua esibizione a Sanremo con una coreografia, che siamo sicuri lascerà tutti senza parole.

