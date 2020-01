Alex Britti è tornato con un singolo trap prodotto da Salmo e DJ Gengis: Brittish

Nessuno si sarebbe mai aspettato una collaborazione del genere, eppure Alex Britti è tornato con un nuovo singolo, prodotto da Salmo e da DJ Gengis. La canzone, che può essere definita come un brano trap, si chiama Brittish: un chiaro riferimento a British della Dark Polo Gang.

Il cantante ha raccontato che il singolo, che tra l'altro inizia con una frase ad effetto: "Quanto c***o sono Britti", è nato durante l'estate: "Abbiamo concluso la serata con una jam. Abbiamo iniziato a giocare con le parole ed è nato il titolo del singolo che prelude un nuovo album."

Il titolo nasce proprio da un'idea di Salmo, come raccontato da Britti: "Salmo e DJ Gengis, mentre registravamo, continuavamo a dirmi 'quanto c***o sei Britti' e a quel punto anche io ho iniziato a giocare con questa frase. La dicevo ridendo ma con il massimo rispetto della citazione, per me positiva, perché questo tormentone della Dark Polo Gang li ha portati a diventare un fenomeno anche nei canali social. Ad un certo punto Salmo tira fuori un suo beat e intorno a questo abbiamo iniziato a lavorare ed in tarda serata è nato Brittish."

A breve dovrebbe uscire il video della canzone, che dovrebbe essere diretto da Tony Effe.

