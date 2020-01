Emma Marrone dopo il tumore: "Sono bionda dentro, ma i dottori mi sconsigliano la tinta"

Emma Marrone non sarà più bionda. Dopo la battaglia vinta contro il tumore, che ha fatto gioire i fan, la cantante ha spiegato che dovrà tornare al suo colore naturale per consiglio dei medici.

Intervistata da Sette, Emma ha raccontato che si sentirà per sempre "bionda dentro", ma che per un po' sarà meglio non tingersi i capelli: "I miei capelli non saranno più biondi. Dopo l'operazione subita, i medici mi hanno sconsigliato di tingermi. Mi sono presa la libertà di metterli a riposo, potrei anche non tornare più bionda. L'importante è sapere che sono bionda dentro."

Parlando, invece, di come i fan hanno reagito alla notizia del ritorno del tumore, che aveva già sconfitto una volta, Emma ha spiegato di non aver nascosto nulla: "Non ho avuto timore di espormi troppo, condividendo con il pubblico la malattia: non potevo non dirlo, qualcuno aveva comprato voli e alberghi per esserci. Fosse capitato in un momento vuoto non avrei detto nulla."

E la paura di riammalarsi nuovamente c'è, ma la affronta sempre con tanta forza: "La paura c'è ancora. Ogni tre mesi, quando devo fare le analisi, ma in sala operatoria sono entrata come una spaccona."

Emma ha annunciato che sarà anche ospite del Festival di Sanremo 2020: non solo come parte del cast de I migliori anni, nuovo film di Gabriele Muccino, ma anche come performer. La cantante si esibirà in un medley durante la prima serata della kermesse.

