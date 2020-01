L'amante di Francesco Sarcina si fa avanti: "Mi diceva che lui e Clizia erano separati in casa"

Clizia Incorvaia è dentro alla casa del Grande Fratello VIP e ha avuto diverse occasioni di parlare dell'ex marito Francesco Sarcina, leader de Le Vibrazioni, che l'avrebbe tradita diverse volte.

Sarcina ha sempre dichiarato che Clizia lo avrebbe tradito con Riccardo Scamarcio, suo amico nonché testimone di nozze. Oggi, però, si aggiunge una quarta persona in questa storia intricata: Grazia Sepe, che ha raccontato di essere stata l'amante di Francesco.

Intervistata da Novella 2000, la ragazza, una 22enne campana, ha spiegato di averlo conosciuto ad un concerto: "Ci siamo conosciuti a Napoli, mi sono avvicinata e ci siamo fatti un selfie. Ci siamo piaciuti subito. Poi, su Facebook gli ho scritto 'Ti ricordi?' e lui 'Come potrei dimenticare? Scrivimi sulla mail che è più sicura'." Questi eventi sarebbero avvenuti nel 2016, quando ancora Sarcina e la Incorvaia erano sposati.

Dopo diverso tempo, in cui Francesco e Grazia si sentivano al telefono, la ragazza si è trasferita a Milano, e ha spesso fatto visita al locale del cantante: "Il primo bacio ce lo siamo dati lì, nel locale, davanti a tutti, clienti e gli altri che lavoravano. Ci incontravamo tutti i giovedì e i venerdì sera, ci vedevamo al suo locale e poi andavamo a ballare. Ci vedevamo la sera, non di giorno, perché lui stava con la famiglia."

La ragazza ha anche raccontato di aver vissuto tranquillamente la relazione, poi rivelatasi clandestina, poiché Sarcina le avrebbe sempre specificato che lui e Clizia fossero separati in casa: "Lui diceva che nei fatti lui e Clizia vivevano da separati in casa. Comunque, con Clizia, ho avuto un confronto. A un certo punto mi hanno rubato l'account dei social, lei ha scoperto che io e Francesco stavamo insieme e siamo arrivate a sentirci. In realtà ho avuto uno scontro con Clizia e in quel momento ho negato la relazione con Francesco. Era il 21 dicembre 2017."

Dopo il confronto, i rapporti tra Grazia e Francesco si sarebbero interrotti, ma alla fine del 2018, la ragazza ha ricontattato il cantante: "Gli ho scritto un messaggio il 31 dicembre 2018. A capodanno lui lavorava, non stava con la famiglia. Aveva un concerto a Pozzuoli e mi ha risposto subito 'Vieni in albergo da me', ma non sono andata. Abbiamo ripreso a sentirci e ci siamo rivisti a settembre quando lui è venuto nel casertano per un concerto. Anche in quell'occasione mi ha invitata in albergo e ci sono andata. Da lì abbiamo ripreso a sentirci e vederci."

Francesco Sarcina risponderà alle parole di Grazia?

