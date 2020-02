Malgioglio contro Elettra Lamborghini: “A Sanremo con lei sembrava di stare alla Corrida”

La partecipazione di Elettra Lamborghini a Sanremo ha fatto molto discutere perché in tanti si sono interrogati circa le sue abilità canore. Tra questi c’è stato anche Cristiano Malgioglio che, poco prima dell’inizio della kermesse musicale, ha dichiarato: “Avrei scritto io un brano a Elettra, solo che non so se sa cantare – ha detto – sa cantare davvero? Per cantare non bisogna avere le natiche di fuori ma il talento. La Pavone non ha mai avuto le natiche di fuori”.

Elettra si è poi esibita all’Ariston ma la sua performance non ha affatto convinto il noto cantautore che ha rincarato la dose con nuove critiche. “Quando è comparsa sul palco Elettra Lamborghini mi sono chiesto: ma siamo alla Corrida? – ha dichiarato ad Adnkronos – la canzone di Diodato, invece, la trovo intensa e struggente. Non voglio sembrare presuntuoso – ha concluso – ma se Albano e Romina fossero stati in gara, con la loro esibizione insieme ai cubani Gente de Zona, avrebbero ‘spaccato’ senz’altro”.