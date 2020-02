Sophie Turner incinta: Joe Jonas diventa papà!

Pare sia in arrivo il terzo baby Jonas: infatti, Sophie Turner, famosissima attrice de Il Trono di Spade, nonché moglie del fratello di mezzo, Joe Jonas, sarebbe incinta.

I due non hanno ancora confermato o smentito la notizia confermata da JustJared, ma se fosse vero, la coppia sarebbe la seconda delle tre - Nick Jonas è sposato con Priyanka Chopra e Kevin con Danielle Deleasa, che hanno già due figlie, Alena Rose Jonas e Valentina Angelina Jonas - ad avere un figlio.

"La coppia lo sta tenendo segreto, ma i loro amici e le famiglia sono entusiasti per loro. Sophie sta scegliendo apposta degli outfit che la facciano a sentire a suo agio nel corpo che cambia" ha scritto JustJared, che ha riunito le varie voci che circolavano sul web.

Sophie e Joe sono sposati dal 2019 e hanno celebrato le nozze due volte. La prima volta a maggio, a Las Vegas, in gran segreto, subito dopo i Billboard Music Awards, dove Joe si era esibito con i Jonas Brothers e lei aveva da poco finito di lavorare su Il Trono di Spade. Le nozze dovevano restare segrete, ma il Dj Diplo non ha saputo resistere e ha mostrato tutto quello che stava succedendo tramite delle IG stories.

Le secondo nozze sono avvenute il 4 luglio 2019, in un castello nel Sud della Francia, con solo parenti e amici stretti come invitati, con i fratelli come testitmoni di Joe e Priyanka, moglie di Nick, per Sophie.

La coppia si è conociuta nel 2016, grazie a dei messaggi su Instagram. Lei aveva raccontato in un'intervista: "Un giorno lui mi ha mandato un messaggio diretto. È un ragazzo fantastico, il più divertente che c’è. È una persona così energica e positiva. Io invece sono pessimista e così ci bilanciamo."

Siete contenti per Sophie e Joe?

