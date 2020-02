Elodie e lo scontro con Marco Masini a Sanremo: "Mi ha fatto body shaming"

Un Festival di Sanremo 2020 non proprio all'insegna della serenità e dell'amicizia, visto che l'ennesima lite confermata, è quella tra Elodie e Marco Masini, reo di aver detto più volte alla cantante, "Mangia!", perché a suo parere troppo magra. Dopo la famosa lite in diretta tra Bugo e Morgan, con l'esclusione del duo dalla gara e lo scontro verbale tra Fiorello e Tiziano Ferro, per una battuta infelice di quest'ultimo, arriva la notizia di un altro scontro, questa volta dietro le quinte del Festival.

La cantante che al Festival ha ammaliato tutti con la canzone Andromeda e con la sua presenza scenica, racconta nel dettaglio quello che è successo. "È vero, Masini mi ha fatto body-shaming, mi ha detto più volte 'Mangia!'. Sono stanca di dovermi difendere da chi pensa che non io non mangi".

La fidanzata di Marracash ha poi continuato il suo sfogo:"Sono ancora arrabbiata con lui, me l’ha detto 5 minuti prima di esibirmi, ero tesa", ha spiegato Elodie. Masini le avrebbe più volte detto: "Oh, ciao, ma quant'è che non mangi?". Elodie, classe 1990, continua a riscuotere un grande successo con il suo nuovo album This Is Elodie e con il suo brano sanremese Andromeda, scritto da Mahmood e Dardust.