Ghali dopo l'uscita di DNA: "Il mio orgoglio è aver fatto smettere di lavorare mia madre"

26 anni e il secondo album, DNA, appena uscito: questo è Ghali, rapper di Milano, precisamente del quartiere Baggio, che spesso ritorna nelle sue canzoni (vedi Boogieman, in featuring con Salmo).

DNA è uscito nella sera del 20 febbraio 2020: tra le 15 tracce del disco troviamo diverse collaborazioni, oltre che con Salmo, anche con MrEazi, Soolking e Tha Supreme, e anche i produttori con cui ha lavorato Ghali sono numerosissimi e famosissimi: Mace, Canova, Zef Venerus e anche Merk & Kremont.

Ghali è stato intervistato da Leggo e ha raccontato quali sono le sue sensazioni dopo pochissimo dall'uscita di DNA e il rapper si è aperto, rivelando anche un lato molto tenero. Infatti, uno dei più grandi orgogli del rapper è quello di aver potuto far smettere di lavorare la madre: "Vado orgoglioso di avere detto a mia madre che poteva smettere di lavorare. È il sogno di un figlio. Ora lavora con me. E abbiamo cominciato a litigare per lavoro."

Ed è anche grazie alla madre, che l'ha aiutato nel suo percorso con la musica, che si sente cresciuto: "Ho attraversato alti e bassi come nella carriera di ogni artista. Ho viaggiato, mi sono fatto contaminare da lingue e suoni. Non è facile reggere il successo. Quando ti arrivano soldi, rischi di perderti. Mi ha salvato tornare alle radici. Tornare con i piedi per terra. Tornare al mio DNA, appunto. Come il disco."



Ma, a volte, Ghali si sente ancora un fallito, esattamente come il titolo dell'ultima traccia di DNA: "Tante volte. La vita è ciclica. Capita a tutti di non essere sempre primi in classifica. Lì capisci chi ti è amico e chi no."

Il rapper sarà il protagonista di tre date al Fabrique di Milano, di cui ha detto: "L’8-9-10 maggio. Dal cinema al teatro alla moda: il concerto sarà un insieme di tutto questo mischiato alla musica. E i featuring, tipo Salmo, MrEazi e gli altri, li vorrei con me. Un concerto più intimo, come lo è l’album."

Radio 105 è radio ufficiale delle date di Ghali. Voi ci sarete?