Elettra Lamborghini: gaffe assurda durante un'esibizione tv con una persona del pubblico

La puntata di Verissimo, andata in onda nel weekend, ha riservato una sorpresa: ospite, l’imprevedibile Elettra Lamborghini che, reduce da un’intervista piuttosto imbarazzante con Mara Venier a Domenica In, è intervenuta a suo modo anche da Silvia Toffanin.

Al termine dell’intervista si è resa protagonista dell’ennesima gaffe: dopo aver raccontato alla conduttrice la sua esperienza al Festival di Sanremo 2020, la Lamborghini ha interpretare il brano 'Musica (e il resto scompare)' portato in gara alla kermesse musicale.

Durante l’esibizione Elettra fa il gesto di indicare una persona seduta tra il pubblico presente in studio, proprio mentre pronuncia la frase 'Ridi, cretino', scatenando i commenti del web.

In chiusura tiene anche una 'lezione di twerking' alla Toffanin, spiegando come muovere il lato b per ottenere un twerk a regola d’arte.

