Elettra Lamborghini contro la psicosi da Coronavirus: “Vi sc****e mezza discoteca e ora avete paura del virus?”

L’arrivo del Coronavirus in Italia ha generato una vera e propria psicosi per il timore di contrarre la patologia. Su quanto sta accadendo si è espressa anche Elettra Lamborghini che, a quanto pare, giudica un po’ esagerata questa paura per il contagio.

“Vi sc****te mezza discoteca senza preservativo e poi avete paura del Coronavirus? #coerenza zero #boh #sifaperdire”, questo è il tweet della cantante che sta facendo molto discutere in queste ore.

Elettra non ha usato mezzi termini per esprimere, però, qualcosa che in realtà pensano in molti: sono tanti, infatti, i follower che le hanno dato ragione, sostenendo che tante persone che ora temono per il Coronavirus hanno dei comportamenti poco prudenti in altre situazioni forse anche ben più pericolose di questa.

Vi scopate mezza discoteca senza preservativo e poi avete paura del corona virus?! #coerenzazero #boh #sifaperdire — Elettra Lamborghini (@ElettraLambo) February 24, 2020

Tra gli utenti che hanno commentato il tweet c’è anche chi ha ironizzato, chiedendo alla cantante: “Che discoteche frequenti?”