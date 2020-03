Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo non stanno più insieme: l'annuncio

Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio hanno annunciato la fine della loro separazione sui social. L'ennesima rottura che vede allontanarsi i due artisti... sarà definitiva? La coppia ha scelto di comunicare questa decisione su Instagram, entrambi allo stesso modo con lo stesso messaggio. "Gigi ed io non stiamo più insieme da un po’. Ci abbiamo provato, in ogni modo, ma non ci siamo riusciti. Succede a tanti, è successo anche a noi. Le nostre strade si dividono, ma sono sicuro che cammineremo sempre l’uno accanto all’altra per nostro figlio Andrea. È per lui che spero che la nostra privacy, in questo momento difficile e delicato, venga rispettata".

Chiedono, quindi, un po' di privacy soprattutto per proteggere il figlio Andrea. La prima rottura c'era stata nel 2017, poi i due decisero di riprovarci: ma evidentemente le cose non sono andate bene. La causa della fine della relazione 3 anni fu imputata a differenze in merito alla gestione della coppia: il mancato matrimonio in primis e la voglia non corrisposta di un secondo figlio.

