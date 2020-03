JLo fa impazzire il web con il suo fisico statuario

A poche settimane dalla pubblicazione dell'ultima foto in bikini che aveva letteralmente infiammato il web, Jennifer Lopez torna a far sognare i suoi fan con un nuovo video postato direttamente dalla spiaggia. Immagini in cui sfoggia un fisico a dir poco statuario ed un atteggiamento sexy che ha fatto impazzire tutti i follower.

Cinquant'anni compiuti lo scorso 24 luglio. Ma con il video pubblicato sul suo profilo Instagram e gli scatti super sexy postati nelle stories la star della musica pop dimostra che l'età è solo un dato anagrafico.

Visualizza questo post su Instagram No one likes a shady beach... @lacarba Un post condiviso da Jennifer Lopez (@jlo) in data: 4 Mar 2020 alle ore 4:51 PST

Ovviamente nel suo caso non è solo merito di madre natura, perché JLo ce la mette proprio tutta per prendersi cura di sé: dall'attività fisica allo stile di vita sano.

Un'energia incontenibile che le permette di conseguire risultati eccellenti in qualsiasi ambito, dal ballo al canto, fino alla recitazione. Insomma: un vero concentrato di energia e determinazione che, come è sotto gli occhi di tutti, dà i suoi frutti.

(Credits photo: Instagram/jlo)

