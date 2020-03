Katy Perry e Orlando Bloom avrebbero posticipato il loro matrimonio a causa del Coronavirus

Katy Perry e Orlando Bloom hanno da pochissimo annunciato di aspettare il loro primo figlio. La coppia si sarebbe dovuta sposare quest'estate in Giappone, ma pare che abbia dovuto rimandare il tutto a causa del Coronavirus.

Katy e Orlando, come riporta una fonte al magazine People, avevano già organizzato tutto: "Era tutto pronto in Giappone, con 150 ospiti. Katy era davvero emozionata al pensiero di attraversare la navata incinta. Entrambi erano davvero euforici che tutti i dettagli erano al loro posto, ma hanno dovuto fermare tutto per il Coronavirus."

La coppia non ha rivelato nulla sul matrimonio, ma la notizia del posticipo delle nozze arriva dopo che la cantante ha confermato pubblicamente la sua gravidanza, prima nel video "Never Worn White", e, successivamente, tramite una diretta sul suo profilo Instagram, dicendo: "Sono in ritardo... Ma voi lo sapevate già. Quest'estate succederanno molte cose. Non solo partorirò, ma ci sarà anche qualcos'altro che aspettate da tanto tempo."

Katy e Orlando, ha dichiarato la cantante, sono "emozionati e felici" di avere il loro primo figlio insieme: "Sapevo che ve lo avrei detto nel modo migliore, ossia tramite una canzone perché è così che parlo a voi."

