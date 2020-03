Vasco Rossi sul Coronavirus: "Abbiate un comportamento intelligente e responsabile"

Negli scorsi giorni, Vasco Rossi aveva commentato la situazione Coronavirus in Italia, specificando che, ad esempio in California, il tampone costa migliaia di dollari.

Oggi, il rocker è tornato sull'argomento, commentando le nuove disposizioni prese dal Governo, che fino al tre aprile dovranno essere rispettate da tutti i cittadini, specialmente quelli che si trovano in Lombardia e nelle 14 province da cui non si può entrare o uscire, se non per motivi gravi e comprovati.

Vasco ha postato una foto su Instagram, dove cerca di sensibilizzare i fan, utilizzando anche l'hashtag #iorestoacasa, che invita, appunto, i cittadini, a non lasciare il proprio domicilio: "Ragazzi la cosa è seria. Questa è una vera guerra. Dovete Seguire le direttive per non aggravare la situazione. Per il bene vostro e degli altri è il momento di combattere anche contro se stessi per avere un comportamento intelligente e responsabile."

Il cantante ha voluto ricordare anche i medici, impegnati in prima linea nella lotta contro il Coronavirus: "Un abbraccio forte e un ringraziamento speciale a tutte le infermiere, gli infermieri i medici e tutto il personale sanitario impegnato in prima linea che in questo momento sta affrontando con coraggio e grande impegno questa gravissima situazione!"

Vasco Rossi non è l'unico ad avere lasciato un messaggio ai fan. Tra gli altri anche Ermal Meta, Tiziano Ferro e Jovanotti.

