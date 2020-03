Fedez e Rovazzi superano la lite: Fabio supporta la raccolta fondi dell'ex amico

La lite tra Fedez e Rovazzi ha tenuto banco per molto tempo e in tantissimi si sono sempre chiesti i motivi per i quali sia finita un'amicizia che sembrava davvero forte. Ma, oggi, proprio nel mezzo della situazione drammatica a causa del Coronavirus, i due hanno deciso di mettere da parte i vecchi problemi e di collaborare per aiutare l'Italia.

Fedez, nella giornata del 9 marzo 2020, insieme alla moglie Chiara Ferragni, ha avviato una raccolta fondi su Gofundme per aiutare l'ospedale San Raffaele di Milano. La coppia, per incentivare le donazioni di tutti, ha iniziato la raccolta mettendo 100mila euro.

Ad ora, la raccolta fondi ha superato i 3 milioni di euro donati, e tra le donazioni ce ne sono alcune illustri, come quelle di Mahmood o di Arisa, ringraziati anche da Fedez nelle sue Stories.

Ma la donazione che più ha stupito è quella di Fabio Rovazzi che, attraverso il suo profilo Instagram, ha dichiarato: "Tra l’altro restando a casa potete anche rendervi utili. Come forse già saprete, Chiara e Federico hanno avviato una donazione online per rinforzare le terapie intensive del San Raffaele di Milano. Io credo che di fronte a cose così importanti, dove ne va la salute di tutti noi, sia doveroso contribuire."

Nel video, Rovazzi ha taggato Fedez, che ha ricondiviso la storia con un semplice, ma efficace "Grazie".

Ascolta la nostra web radio dedicata al rap italiano!