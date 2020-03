Cristina D'Avena supporta l'iniziativa #iorestoacasa con una diretta su Instagram

L'iniziativa #iorestoacasa sta raccogliendo sempre più adesioni dal mondo dello spettacolo. Dopo Emma, Tiziano Ferro, Vasco Rossi, Ligabue, Fedez e tanti altri, alla lunga lista si aggiunge anche Cristina D'Avena, che ha deciso di organizzare un evento speciale per i suoi fan.

"Che dite... Ci teniamo compagnia??" scrive Cristina in un post sul suo profilo Instagram: "Questa sera alle ore 22.00 diretta live qui su Instagram per chiacchierare e stare un po' insieme! #iorestoacasa"

La cantante, dunque, ha deciso di organizzare una diretta, per tenere compagnia a tutte le persone isolate e, invitandole, dunque, a rispettare le regole previste dal Governo. L'iniziativa cerca di far sì che riusciamo a tenerci compagnia da casa, senza violare il decreto firmato dal Presidente del Consiglio.

La D'Avena non è l'unica ad aver organizzato qualcosa live per i fan: prima di lei anche Federico Zampaglione dei Tiromancino e Francesca Michielin che, vedendo annullati dei concerti, si sono esibiti in diretta sui loro social.

