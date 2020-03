Tommaso Paradiso e Calcutta virtualmente insieme per scrivere una canzone

Sono moltissimi gli artisti che, durante questo periodo di emergenza sanitaria, stanno cercando attività alternative per intrattenere il loro pubblico e anche Tommaso Paradiso e Calcutta hanno trovato il modo di divertire i loro fan, sempre rispettando le regole imposte dal DPCM sul Coronavirus.

I due artisti, che sono molto amici, sono già comparsi insieme sui social, come quando hanno deciso di fare una cover della nuova versione di Morgan del brano "Sincero". Tommaso e Calcutta hanno avviato una diretta su Instagram da entrambi i loro profili, condividendo lo schermo.

La diretta è iniziata con le parole di Tommaso Paradiso: "Si sta bene a casa. Io riesco a fare le cose meglio a casa, riesco a scrivere meglio a casa che in un bar" e subito ha chiesto all'amico Edoardo, conosciuto appunto come Calcutta: "Sai cosa potremmo fare? Scrivere una canzone insieme, qui in diretta. Potremmo fare qualcosa che ha a che fare con la speranza di rifiorire tutti insieme."

E Calcutta ha preso la palla al balzo: "Possiamo parlare del Ministro Speranza. Io comincerei così" e, infatti il primo verso della canzone recita: "Guardo il Ministro Speranza, a casa dentro la tv."

Alla fine della diretta, Calcutta ha detto ai suoi follower: "Io saluto tutti. Da Bologna è tutto, io stasera mi vedo l’Atalanta", mentre Paradiso ha dichiarato che ci saranno altre dirette così e ha consigliato ai suoi fan di registrarle: "Domani alle 6 e mezza ci rivediamo e finiamo sto pezzo."

Ascolta la nostra web radio dedicata alle hits!