Katy Perry, incinta, non vede più i genitori per paura del Coronavirus

Katy Perry è incinta e, tra poco, si sarebbe dovuta sposare con il fidanzato Orlando Bloom. Ma dopo il rinvio delle nozze, la cantante ha dovuto rinunciare anche a vedere i genitori a causa del Coronavirus, per tutelare lei e il bambino che porta in grembo.

A raccontarlo è la stessa cantante, durante un'intervista a Hughesy & Ed, show radiofonico australiano. Katy ha spiegato che la situazione è complicata: "I miei genitori mi hanno dato il pugno l'altro giorno, al posto della mano. E io ci sono rimasta. Cosa? Okay. Non lo so... fico."

I genitori della popstar, che ha recentemente annunciato di essere in attesa del suo primo figlio tramite il video del singolo "Never Worn White" e poi tramite una diretta su Instagram, sono felici di diventare presto nonni e proprio per questo preferiscono tutelare figlia e futuro nipotino.

"Sono un uomo felice" aveva raccontato Keith, padre di Katy, al The Sun, prima dell'inizio dell'emergenza: "Orlando è un ragazzo eccezionale e Katy sarà una brava mamma. Abbiamo sperato che potesse succedere. Voleva davvero una famiglia. Tutti sono contenti."

