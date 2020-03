Vasco Rossi vuole tornare in Italia... ad ogni costo!

Vasco Rossi, attualmente, è a Los Angeles, in California, ma è deciso a tutti i costi a tornare in Italia, a casa sua.

Il rocker di Zocca, infatti, ha condiviso su Instagram un collage di sue foto dove indossa una mascherina nera, sul palco e anche un selfie che già aveva condiviso. Nel post, Vasco specifica che sta capendo come tornare in Italia: "Corona... quando il gioco si fa duro i duri cominciano a ballare! Sto cercando di tornare in Italia. Ad ogni costo!"

Nel post possiamo vedere anche diversi hashtag dedicati alla vicenda Coronavirus: dall'usatissimo #iorestoacasa, che moltissimi artisti, da Emma a Tiziano Ferro, da Tommaso Paradiso a Jovanotti, stanno usando per invitare i cittadini a non lasciare le loro case. Ma anche #volicancellati, che indica la difficoltà che il Blasco sta vivendo cercando di tornare in Italia.

Questo, tra l'altro, non è il primo post di Vasco dedicato al Coronavirus: prima di questo, il rocker aveva accusato gli Stati Uniti, dove il tampone costerebbe ben più di 3000 dollari, e aveva poi ringraziati medici e infermieri italiani, in questo momento in prima linea per cercare di fermare il contagio.

Ascolta la nostra web radio dedicata a Vasco Rossi!