Stash ricorda su Instagram Nelly, un amico scomparso un anno fa

Oltre a tutti i messaggi di speranza e solidarietà, su Instagram è comparso anche un messaggio di Stash, che ha voluto ricordare Nelly, un suo amico scomparso il 15 marzo 2019.

Il cantante ha postato su Instagram che li ritrae insieme sul palco, mentre cantano, e ha scritto, ricordando che Nelly gli aveva assicurato che il suo prossimo pezzo sarebbe stata una hit. E quel pezzo è proprio Pensare Male: "Ti ricordi quando al telefono mi dicesti “I’m sure your new one will be a number one!”? Era il 14 marzo 2019, il giorno prima che uscisse Pensare Male... E poi, proprio il giorno dopo te ne sei andato... Era tutto assurdo... io e i ragazzi non riuscivamo a farcene una ragione... non era possibile!"

Stash vorrebbe raccontare all'amico tutto quello che gli è successo: "Sai, Nelly, da quel momento sono successe un sacco di cose che mi hanno fatto sentire la tua presenza ovunque! Abbiamo fatto uscire un brano interamente dedicato a te... Abbiamo fatto da soli quel tour che dovevamo fare insieme... Abbiamo pianto mentre brindavamo a te prima di salire sul palco... Ma so che tu sei con noi! So che anche in questo momento così difficile per ognuno di noi ci sei, Nelly! Come ogni artista che è rimasto leggenda, ci sei e ci sarai sempre! Ah, Nelly.. sai alla fine quella canzone che ti mandai poi è andata davvero alla numero 1... E io so che in tutto quello c’è tanto di te! Ciao Nelly 'U my favorite'."

