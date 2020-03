Fedez sulla donazione al San Raffaele: "Imbarazzante giustificarsi su una cosa fatta a fin di bene"

Anche la raccolta fondi organizzata da Fedez e Chiara Ferragni per l'Ospedale San Raffaele di Milano è stata oggetto di polemiche. Nonostante l'immensa cifra raccolti (più di 3 milioni di euro) e nonostante i nuovi posti letto siano già pronti per il collaudo, che avverrà domani 20 marzo, alcuni hanno attaccato i Ferragnez, accusandoli di aver scelto una struttura privata, quando ce ne sono moltissime pubbliche.

Allora, il rapper, intervistato da Peter Gomez durante lo speciale Sono le Venti, ha deciso di ribattere a queste critiche. "Mi mette un po' in imbarazzo dovermi giustificare su una cosa che è stata fatta a fin di bene, e che sta portando oggettivamente dei risultati che salveranno delle vite" ha precisato Fedez.

"Però, se sono costretto a farlo" ha continuato il rapper: "Abbiamo dato una scala di priorità rispetto a questa campagna. Avevamo due strade: inizialmente la nostra opzione era quella di vagliare un ospedale pubblico, ma anche quella di partire nel minor tempo possibile" e da qui la decisione di iniziare la raccolta il prima possibile: "Perché in questo momento, più celeri si è, più si riescono a portare risultati concreti che riescano ad aiutare ad affrontare questa emergenza."

In realtà, i Ferragnez avevano contattato anche l'Ospedale Sacco di Milano: "Ci siamo messi in contatto con l'Ospedale Sacco tramite il dottor Galli che, però, purtroppo, in quel momento stava gestendo, nel suo ospedale, un'emergenza importante e nonostante mi servissero poche documentazioni, non è stato in grado di mandarmele. Mi sono trovato di fronte ad un bivio: o aspettare diverse settimane, o cercare di andare verso una strada che mi permettesse di farlo nel minor tempo possibile" e da qui, la scelta del San Raffaele: "Non mi pento di questa scelta. Essendo il San Raffaele una struttura privata accreditata al Sistema sanitario nazionale è riuscita a sbloccare i fondi e a gestirli in una maniera che, in questo momento, servirebbe anche agli ospedali pubblici."

