Madonna parla del Coronavirus: "Un grande livellatore. Non guarda se sei ricca o famosa"

Madonna è una delle cantanti che ha dovuto cancellare alcune tappe del suo tour a causa del Coronavirus. Il Madame X Tour, sfortunato già dall'inizio, a causa di alcuni problemi di salute della cantante, si è dovuto fermare, per ora. E Madonna ha deciso di condividere il suo pensiero sul Covid-19.

La cantante ha pubblicato un video nel suo profilo Instagram, dove si trova nella vasca da bagno, in sottofondo Brian Eno, ed esprime la sua opinione: "Il Covid-19 non tiene conto di quanto sei ricca" dice Madonna: "Quando sei famosa, quanto sei divertente, quanto sei intelligente, dove vivi, la tua età, le storie pazzesche che sai raccontare. È il grande livellatore."

E Madonna continua, dicendosi spaventata dalla situazione: "Quel che è terribile del virus è al tempo stesso giusto. È terribile che per molti versi ci rende tutti uguali, è meraviglioso che per molti versi ci rende tutti uguali. Come dicevo ogni sera alla fine di Human Nature, siamo tutti sulla stessa barca. Quando la barca affonda, affondiamo tutti assieme."

Visualizza questo post su Instagram No-Discrimination- Covid-19!! #quarantine #covid_19 #staysafe #becreative #brianeno Un post condiviso da Madonna (@madonna) in data: 22 Mar 2020 alle ore 8:27 PDT

