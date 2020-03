Rihanna ha donato 5 milioni di dollari contro l'emergenza Coronavirus

Nel 2012, Rihanna ha fondato la Clara Lionel Foundation, un'associazione che raccoglie fondi per l'educazione globale e per le crisi di vario tipo, intitolandola ai suoi nonni.

E l'emergenza Coronavirus è proprio uno dei tipo di crisi che l'organizzazione vuole combattere. E proprio per questo motivo, la cantante ha donato ben 5 milioni di dollari per sostenere la lotta contro questo virus.

La notizia è stata data proprio dalla Clara Lionel Foundation, spiegando che i soldi: "Supporteranno sul territorio partner che lavorano in prima linea, specialmente quelli focalizzati a proteggere comunità emarginate" e il comunicato continua: "Quando è iniziato quest'anno, non avremmo mai potuto immaginare come il COVID-19 avrebbe così drammaticamente alterato le nostre vite. Non importa chi sei o da dove arrivi, questa pandemia ci tocca tutti. E per i più vulnerabili, il peggio potrebbe ancora venire."

Dunque, i soldi donati da Rihanna verranno impiegati per i banchi alimentari negli USA, per test e cure in Paesi come Haiti e Malawi, per fornire dispositivi protettivi per il personale sanitario, creare nuovi posti in terapia intensiva e per cercare di velocizzare lo sviluppo di un vicino contro il Coronavirus.

Ascolta la nostra web radio dedicata ad hip hop e r'n'b!