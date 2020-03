Dua Lipa piange in diretta Instagram e pubblica in anticipo l'album Future Nostalgia

Il 3 aprile 2020 doveva uscire Future Nostalgia, il secondo album di Dua Lipa. Ma la cantante ha annunciato, durante una diretta Instagram, che il disco sarà invece disponibile da venerdì 27 marzo.

Dua ha deciso di fare una diretta Instagram con i suoi fan, dove si mostra in lacrime e non nasconde la verità: "Questo è un periodo difficile per tutti, ma voglio farvi cantare e ballare. Ed è per questo che il mio album, che doveva uscire il 3 aprile, sarà invece disponibile da questo venerdì 27 marzo."

La decisione, probabilmente, deriva anche dal fatto che, nelle scorse ore, qualcuno è riuscito a rubare le canzoni di Future Nostalgia, pubblicandole su Internet. La risposta dei fan è stata immediata e in molti hanno deciso di non ascoltare, chiedendo rispetto che Dua, che sta lavorando a questo album da ben due anni.

La cantante, inoltre, ha annunciato anche che il suo prossimo singolo Break My Heart, uscirà mercoledì 25 marzo, insieme al video ufficiale della canzone.

Dua, in lacrime durante tutta la diretta, ha anche voluto salutare un suo amico, purtroppo colpito dal virus: "Voglio mandargli un bacio e spero che guarisca presto." Poi, la cantante ha invitato tutti a restare in casa, per evitare la diffusione del virus e ha dato qualche consiglio su cosa fare mentre si resta a casa.

Ma una delle parti più difficili per la cantante è stato parlare del suo tour. Domani, 24 marzo, verranno date le prime comunicazioni per quanto riguarda la parte inglese del tour. "Per quanto riguarda il resto del mondo stiamo cercando di capire, spero di potervi dare notizie il prima possibile" ha dichiarato Dua.

