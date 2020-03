Jennifer Lopez, spettinata e bellissima, si diverte a casa ballando con tutta la famiglia

In questi giorni di quarantena anche le star cercano dei modi per distrarsi e per passare il tempo, in attesa di poter tornare sul palco. Tra queste c’è anche Jennifer Lopez, che sta trascorrendo questo periodo a casa con il futuro sposo Alex Rodriguez e con i loro figli, i gemelli di lei, Max ed Emme, e le figlie di lui, Natasha ed Ella.

Proprio in questi giorni J.Lo ha deciso di creare un profilo sul social che sta spopolando in questo momento, ossia Tik Tok. Per provarlo, ha deciso di realizzare un divertente video con tutta la sua famiglia: in fila indiana, partendo da Alex Rodriguex, ciascun componente della famiglia esegue una breve coreografia. A chiudere la fila c’è Jennifer, senza trucco e spettinata in versione casalinga, ma sempre incredibilmente bella.

“Quando l’intera famiglia decide di fare un video su Tik Tok”, ha scritto la cantante nel post.

