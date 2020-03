Perché Dua Lipa ha deciso di non posticipare l'uscita dell'album Future Nostalgia?

Venerdì 27 marzo esce Future Nostalgia, il secondo album di Dua Lipa. Infatti, se molti artisti, come Lady Gaga, hanno deciso di posticipare l'uscita delle loro fatiche discografiche, la cantante inglese ha scelto di pubblicare lo stesso il suo album.

Intervistata da Miley Cyrus, durante la serie "Bright Minded", che Miley trasmette in diretta Instagram, Dua ha confessato che ci ha pensato molto prima di decidere cosa fare: "Il momento in cui ci troviamo è confuso e spesso preoccupante, perché nessuno di noi sa davvero per quanto durerà."

"Ero indecisa se pubblicare l'album o se rimandarlo" ha spiegato la cantante: "Mi sentivo come se molto dipendesse da questo album e non volevo che la pressione mi rovinasse, volevo fare un album che mi facesse venire voglia di ballare e di divertirmi e non mi facesse preoccupare."

Dua è un po' spaventata di pubblicare Future Nostalgia durante questa emergenza: "Anche se è spaventoso pubblicare un album ora mi sento come se, forse, la musica sia davvero quello di cui abbiamo bisogno ed è una bella cosa far ballare e divertire le persone. Spero che vi distragga da quello che sta succedendo e che vi dia un momento di felicità."

E come farà a fare promozione all'album durante questo momento difficile? "Creerò un mondo intorno a Future Nostalgia!"

Vi ricordiamo che, in seguito al posticipo del concerto del 30 aprile, Dua Lipa sarà in concerto a Milano il 10 febbraio 2021 e Radio 105 è radio partner dell'evento!

