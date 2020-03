Elettra Lamborghini sbotta sui social: “Io in quarantena e poi c’è chi fa festa con gli amici”

In questi giorni di quarantena, Elettra Lamborghini è chiusa in casa insieme al suo compagno, il dj e producer olandese Afrojack, con il quale dovrebbe sposarsi a settembre ma, a causa della pandemia, i preparativi sono fermi e non si sa se dovrà posticipare il grande giorno. La cantante sta rispettando le regole e non esce di casa, al contrario di alcuni suoi conoscenti che invece continuano a sottovalutare la situazione e a organizzare party con gli amici.

“Perché dalle stories di altre persone devo vedere che ci sono persone che passano la quarantena assieme? – ha sbottato l’ereditiera su Instagram – e non parlo di famiglia o fidanzati, stanno con gli amici. Sti co*****i stanno con gli amici!”. L’ereditiera non ha fatto nomi ma è stata molto dura nei confronti di queste persone che non rispettano le regole: “Io mi ritengo fortunata – ha proseguito – perché è quasi un mese che sono in quarantena con il mio fidanzato… ma sono lontana dalla famiglia e ne sono felice perché i miei genitori sono sicuramente più a rischio. Ma che c***o, la gente muore e questi si vedono con gli amici?”.

Elettra pensa che per colpa di queste persone saremo costretti a stare in casa ancora più a lungo: “Ma volete fare i seri per una volta o no? Poi sono talmente idioti che pubblicano le stories su Instagram – ha proseguito - Io non ho parole davvero, sensibilità zero! Ne riparliamo a giugno quando con 30 gradi fuori dovremo stare chiusi in casa per colpa di questi soggetti qua e noi co***oni chiusi in casa da settimane a fare puzzle e impazzire”. Su Instagram ha anche pubblicato un video in cui ridicolizza queste persone che proprio non riescono a stare in isolamento per il bene comune.

