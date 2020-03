Dua Lipa sul Coronavirus: "Ci sta insegnando ad essere veramente in sintonia con le persone"

Dua Lipa ha da pochi giorni pubblicato il suo secondo album Future Nostalgia, decidendo di non posticiparne l'uscita, poiché la musica, in questo periodo, potrebbe essere di aiuto alle persone.

Intervistata da NPR, la cantante ha dichiarato che, nella sua opinione, il Coronavirus ci sta insegnando ad essere davvero in sintonia con le altre persone.

Inoltre, Dua sta facendo delle dirette Instagram, per restare in contatto con i suoi fan: "Sto imparando a capire bene la cosa. Solo questa settimana ho fatto la mia seconda diretta su Instagram. E' diverso, ma è anche un modo divertente di connettere con i fan e il pubblico e penso che sia interessante vedere come siamo quando siamo fuori dalla nostra comfort zone. Sei completamente denudato: sei sul tuo divano, nel tuo salotto. Sei completamente a nudo e penso che ti faccia connettere con le persone ad un livello diverso, perché mostra che siamo tutti uguali e tutti umani."

La cantante ha continuato: "Da ciò derivano molte cose belle. A volte, cercare di rendere le cose interessanti può essere difficile, ma penso che sia una cosa che tutti dobbiamo imparare nell'era dei social media. Penso che dopo che questa pandemia se ne andrà, faremo buon uso di tutto quello che abbiamo imparato in questo periodo."

Vi ricordiamo che Dua Lipa sarà in concerto in Italia il 10 febbraio 2021, e Radio 105 è radio partner!

Ascolta la nostra web radio dedicata alle hits!