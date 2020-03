Katy Perry in quarantena si mostra in versione casalinga (e con la ricrescita)

Katy Perry sta vivendo la sua gravidanza in piena emergenza Coronavirus: com’è ormai noto, infatti, la popstar sta aspettando un bambino, frutto dell’amore che la lega da anni all’attore Orlando Bloom, con il quale, tra l’altro, dovrebbe anche sposarsi non appena tutto questo sarà finito.

Con le nozze rimandate e un bimbo in arrivo, anche Katy Perry si trova in quarantena e sta osservando scrupolosamente l’isolamento casalingo: se qualcuno, però, la immagina comunque sempre al top in fatto di look, si sbaglia di grosso. Anche la popstar, infatti, sta vivendo i disagi delle persone comuni e in casa ha adottato un look decisamente più naturale, che non nasconde nelle sue foto su Instagram.

La cantante, ad esempio, ha condiviso due foto: nel primo scatto, che risale a prima della quarantena, era vestita, pettinata e truccata per bene, invece nella seconda la si vede in casa, mentre si appresta a guardare la tv per passare il tempo durante l'isolamento, struccata, senza extension, con la ricrescita e con addosso una vestaglia, proprio come qualsiasi donna in questo periodo.

“Che giorno è oggi?”, si chiede, invece, in un altro post, dove ha pubblicato una foto che la ritrae, spettinata, con una tuta rosa da casa mentre mangia dei cetriolini direttamente dal barattolo. Di certo vivrà in una villa lussuosa e non in un appartamento, ma tutti questi dettagli rendono anche una popstar famosa come Katy Perry più vicina alle persone comuni, perché tutti quanti stiamo vivendo la stessa situazione.