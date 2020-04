Sabrina Salerno supersexy in cucina: lo scatto fa impazzire i fan

Durante la quarantena, Sabrina Salerno sta deliziando i suoi fan pubblicando molte più foto del solito, immagini che la ritraggono nella sua vita quotidiana in casa. Nell’ultimo scatto postato su Instagram, ad esempio, la bellissima showgirl posa in cucina, mentre si accinge a cucinare, con addosso però non degli abiti “da casa”, bensì con un vestito elegante e supersexy, con tanto di pizzo.

“The Queen of the kitchen – si legge nel post – ovviamente con la mise perfetta… segnali di un’ipotetica follia”. La stessa Sabrina ha ironizzato sul suo abito, di certo non adatto per mettesi ai fornelli, ma di sicuro per far impazzire i fan che, come sempre, la hanno riempita di like e complimenti per la sua incredibile bellezza e la sua sensualità prorompente che la rendono unica, anche a 52 anni.

Di recente Sabrina Salerno è tornata in tv, sul palco dell’Ariston, nell’ultima edizione del Festival di Sanremo, alla quale ha partecipato per affiancare in una serata Amadeus, insieme a Fiorello e Tiziano Ferro. Adesso i fan sperano che la showgirl torni a fare televisione, magari conducendo un programma tutto suo.