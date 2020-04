Emma Marrone in quarantena lontana dalla famiglia: "Mi mancano"

Emma Marrone non ha potuto raggiungere la sua famiglia in Salento e si è vista costretta ad affrontare la quarantena a Roma, dove sente nostalgia dei suoi cari.

E' stata la stessa cantante ad ammetterlo, tramite una Instagram Story nel suo profilo. Ma oltre a scrivere un pensiero per la sua famiglia e i suoi amici, Emma ha voluto lanciare anche un messaggio di forza e speranza per i suoi followers.

"Momento nostalgia" scrive la cantante, che fino a poco prima aveva pubblicato diverse foto di una vacanza fatta in questo periodo, nel 2019, a Los Angeles: "Mi mancano i miei amici e la mia famiglia."

"Ma in questo momento vorrei solo che tutte le persone che stanno male guariscano presto. In questa domenica speciale il mio pensiero è per voi. Forza e coraggio. Vi voglio bene" ha continuato poi Emma, esprimendo la sua vicinanza anche ai suoi fan.

