Madonna dona 1 milione di dollari ad un fondo creato da Bill Gates per il vaccino contro il Coronavirus

Madonna ha finanziato, con ben 1 milione di dollari, un'importante iniziativa per la ricerca di un vaccino o farmaco contro il Covid-19.

Lo ha rivelato la stessa cantante sui suoi social, dove ha spiegato di aver devoluto i soldi ad un fondo solidale creato da Bill Gates e sua moglie Melinda, con lo scopo appunto di sconfiggere il Coronavirus.

"Abbiamo bisogno di proteggere i nostri operatori sanitari, le persone più vulnerabili e tutti i nostri amici e famigliari" ha detto Madonna: "Sono rimasta molto colpita dal lavoro della Bill & Melinda Gates Foundation e dal Covid-19 Therapeutics Accelerator per trovare un nuovo o un già esistente farmaco che possa prevenire o trattare la malattia."

E dopo aver raccontato il suo gesto, ha ringraziato chi è in prima linea per curare i contagiati: "Mando un grande abbraccio colmo di gratitudine e forza alle persone coraggiose che sono in prima linea, i medici e gli specialisti che stanno proteggendo le nostre comunità, chi soffre e chi è più vulnerabile. So che molti di voi avranno già sentito questa frase trilioni di volte. Ma ve lo ripeto: state a casa. La paura non ci porterà da nessuna parte. Ho fiducia negli esseri umani, ce la faremo."

Oltre a Madonna, tra gli altri finanziatori c'è anche la Chan Zuckerberg Iniative, non-profit di Mark Zuckerberg, fondatore di Facebook. Come riportato da Variety, un rappresentate dell'associazione ha spiegato: "Il denaro finirà nel fondo per la lotta al Covid-19, gestito dai partner delal Philanthropy Partners, e non direttamente alla Gates Foundation." Il fondo dei coniugi Gates ha già raggiunto i 100 milioni di dollari.

