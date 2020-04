Vasco Rossi scrive all'infermiere simbolo che ascoltava "Un senso"

Nei giorni scorsi era diventato virale il video di un infermiere che si preparava ad entrare in reparto, per un nuovo giorno di lotta al coronavirus, ascoltando "Un Senso", il terzo brano estratto dall'album di Vasco Rossi "Buoni o cattivi" che parla del senso della vita.

Nel video si vede l'operatore sanitario mettere una protezione sul naso prima di indossare la mascherina e gli occhiali protettivi. Quell'infermiere si chiama Mirko e la sua clip è diventata uno dei video simbolo della lotta al coronavirus.

Qualche ora fa anche il rocker di Zocca ha condiviso quel video sul suo profilo Instagram e ha scritto direttamente a Mirko. Nella didascalia del post si legge infatti: "Siamo duri che durano. E ci incontreremo presto! Ciao Mirko!".

Il post ha ricevuto in poche ore quasi 400mila like e tantissimi commenti, molti dei quali di ringraziamento per Mirko e gli altri operatori sanitari che lottano ogni giorno per noi.

