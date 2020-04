Il video dello scambio d'abito dei Ferragnez conquista il web

Anche Chiara Ferragni e Fedez partecipano alla #switchitupchallenge che sta spopolando sui social e conquistano il web con il loro video.

La popolare influencer e il rapper hanno postato sui rispettivi profili social la clip in cui si scambiano i vestiti. Nella prima parte del video la Ferragni appare in corpetto di Chanel e minigonna in latex nera, mentre il marito Fedez indossa una t-shirt azzurra di cotone e dei bermuda blu. Ma solo pochi secondi dopo la scena si inverte ed è Fedez questa volta a mostrarsi in minigonna e corpetto.

L'espressione del rapper è impagabile. E, a giudicare dai like, dai commenti e dalle visualizzazioni, i follower (compresi moltissimi personaggi famosi, italiani e non) hanno apprezzato molto. Infatti il video postato sul profilo di Fedez, in poche ore è stato visto oltre 2,6 milioni di volte, mentre sul profilo di Chiara è stato visto più di 2,4 milioni di volte, per un totale di oltre 5 milioni di visualizzazioni!

Visualizza questo post su Instagram The Ferragnez switch it up challenge ❤️ Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni) in data: 6 Apr 2020 alle ore 11:51 PDT

(Credits photo: Instagram/chiaraferragni)

